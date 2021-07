Franco Morbidelli è a un passo dalla Yamaha. Lo rivela Razlan Razali, team Principal del team Petronas, alla rivista MCN “anche se non c'è ancora l'ufficialità, è ovvio che Morbidelli sostituirà Maverick Vinales nel 2022. È il sogno di Franco e non sarebbe giusto negargli questa opportunità. Gli abbiamo quindi dato già via libera”. Queste le parole del boss del team Petronas che ha spiegato come la casa madre abbia chiesto un nulla osta per lo spostamento di Morbidelli nel team ufficiale in sostituzione di Maverick Vinales, ancora senza una moto per il 2022, dopo il divorzio con Yamaha.

E dire che per Morbidelli è stato un inizio di stagione difficile. Nonostante il podio a Jerez, Morbidelli si è dovuto sottoporre a un’operazione al crociato anteriore del ginocchio sinistro. l lunghi tempi di recupero gli impediranno di correre in Austria dove verrà sostituito da Cal Crutchlow. Per quanto riguarda l’anno prossimo, il team Petronas si troverà con una line up tutta da definire se Rossi deciderà di ritirarsi; l’idea di Razali è di far crescere i piloti giovani come successo con Fabio Quartararo, ora in testa al mondiale. L’ipotesi allettante del ritorno di un Andrea Dovizioso dopo un anno, non convince Razali e sembra esclusa anche la possibilità di attingere al mondiale superbike dove i due piloti, Razgatllioglu e Gerloff, possibili candidati per il passaggio in motoGP hanno rinnovato i rispettivi contratti. Il mercato della casa di Iwata e del suo team satellite hanno acceso l’estate della Motogp, creando un effetto domino non da poco e rendendo le sue moto decisamente ambite nella classe regina.