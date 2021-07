Il tester Yamaha parteciperà al doppio gran premio in Austria e alla successiva gara in Inghilterra al posto di Morbidelli, convalescente dopo l’operazione al ginocchio

La Petronas Yamaha ha annunciato che Cal Crutchlow correrà le prossime tre gare al posto dell’infortunato Franco Morbidell i. Il 35enne pilota inglese, che da novembre 2020 ha sostituito Lorenzo come tester Yamaha, correrà dunque le due gare in Austria ( 8 e 15 agosto ) e quella di casa a Silverstone ( 29 agosto ).

Crutchlow: "E' bello tornare in griglia"

"Non vedo l’ora di guidare la moto nelle prossime tre gare – ha detto Crutchlow -, mi dispiace solo che non avvenga nelle corcostanze migliori. Auguro a Franco di recuperare al meglio e di tornare più forte di prima dopo l’operazione al ginocchio. Ma sono certo che sarò così. Negli ultimi due anni stava guidando in maniera fantastica. Obiettivi? E’ difficile fissarne. Cercherò innanzitutto di capire di più la moto, visto che quest’anno abbiamo avuto poche possibilità di guidarla. Sicuramente raccoglierò molti dati utili per la Yamaha. E’ bello tornare in griglia".

Razali: "Non abbiamo fissato un obiettivo in termini di risultati"

"Cal è un pilota esperto e affidabile – ha dichiarato il team principal Razlan Razali -, non abbiamo fissato un obiettivo in termini di risultati per queste tre gare. Sicuramente l’aiuteranno anche per il suo lavoro di sviluppo della Yamaha M1. Faremo tutto il possibile per supportarlo; lui conosce alcune persone chiave del nostro team, sono sicuro che sarà all’altezza della sfida".