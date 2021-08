Aprilia inedita nelle Libere 1 del GP di Stiria: sulla livrea spunta la scritta Italia in color oro, in onore della Nazionale di Mancini che ha vinto l'Europeo e degli Azzurri impegnati nelle Olimpiadi di Tokyo. Un omaggio che porta bene: Aleix Espargarò chiude in terza posizione il primo turno. Domenica le gare live su Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14

