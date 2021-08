Brutta caduta per Niccolò Antonelli nel corso delle qualifiche di Moto3 a Spielberg: il pilota romagnolo si è rotto due metacarpi della mano destra e dovrà operarsi, costretto a saltare il GP di Stiria e il prossimo appuntamento del Motomondiale, ancora in Austria. "Speriamo possa unirsi a noi per il GP di Silverstone", scrive il suo team su Instagram

Giornata da dimenticare per Niccolò Antonelli in Austria: nel corso delle qualifiche di Moto3 per il GP di Stiria, il pilota romagnolo ha subito una brutta caduta e sarà costretto a saltare le prossime due gare al Red Bull Ring. "Subito dopo la caduta - leggiamo dal post su Instagram del suo team, l'Avintia Esponsorama - Niccolò è stato trasferito al centro medico e, dopo un'ispezione più approfondita, è stata riscontrata una frattura al terzo e quarto metacarpo della mano destra ed è stato dichiarato 'non idoneo' per la gara di domenica. Il pilota si recherà in Italia e sarà sottoposto a intervento chirurgico. Speriamo che possa unirsi a noi per il GP di Silverstone".