Il rookie spagnolo della Ducati Pramac festeggia la seconda pole della stagione: "Pochi sanno cosa ho dovuto passare dopo la caduta di Portimao. Ho lavorato al massimo per tornare a questi livelli, sono davvero contento. La pista mi piace, ma non mi aspettavo un risultato simile. Dedico la pole a mio nonno, è in ospedale". Sull'incognita meteo: "Speriamo non sia unagara flag to flag". Il GP di Stiria domenica alle 14 live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

Martinator è tornato: Jorge centra pole e record (1:22.994) sul tracciato del Red Bull Ring, dopo essere stato costretto a saltare per infortunio i GP di Portogallo, Spagna, Francia e Italia, in seguito alla caduta nelle Libere di Portimao con cui si era procurato una frattura al malleolo destro e al pollice della mano destra. "La pista del Red Bull Ring mi piace, è vero, ma non mi aspettavo di andare così forte. Il venerdì è stato difficile ma ero fiducioso, sapevo che valevo di più del tempo di 1'33.906 con cui ho chiuso le seconde prove libere", spiega lo spagnolo. Jorge fa un passo indietro e si gode ancora di più il primo posto in griglia: "Pochi sanno cosa ho dovuto passare per tornare in pista a questi livelli. Ho lavorato al massimo sempre, anche quest'estate, sono contento ed emozionato per la pole. Nel Q2 ho spinto fortissimo, ho rischiato, ringrazio tutto il team: è anche per merito loro se ho fatto il giro record".