A fine 2021 il pilota ternano lascerà la KTM, che ha scelto Raul Fernandez per la prossima stagione. "Sono un po' dispiaciuto per alcuni comportamenti del team - le parole di Petrucci a Sky -. Non hanno mantenuto le promesse fatte al momento della firma. Futuro in Superbike? Potrebbe essere un'opzione per il 2022"

C'è un po' di amarezza nel volto di Danilo Petrucci al termine delle qualifiche del GP di Stiria : proprio nel corso delle FP4 la KTM ha comunicato che per la prossima stagione sostituirà il pilota ternano con Raul Fernandez , che affiancherà Remy Gardner anche in top-class (sono già compagni in Moto2). "Non sono rimasto sorpreso dalla decisione - spiega Petrux a Sky - sapevo di non avere il posto già dal GP d'Olanda (l'ultimo weekend di giugno, ndr). Sono stati curiosi e divertenti i comportamenti di certe persone, che in questo periodo hanno continuato a negare e questo mi è sinceramente dispiaciuto. C'è stato un cambio radicale nel team dopo la firma, non state mantenute alcune promesse".

Petrucci: "Futuro in Superbike? È un'opzione"



Raul Fernandez in Tech3, Petrucci lascerà la KTM

Si aprono ora diversi scenari sul futuro dell'ex pilota della Ducati. Tra le possibili 'strade' quella della Superbike. "Ho dalla mia quella di avere un 'record' - continua Petrucci -: non c'è mai stato un pilota così 'pesante' in MotoGP e in uno sport in cui si vive sui millesimi, 15-20 chili in più contano e credo di essere stato all'altezza, spesso mi sono stupito di quello che ho fatto. Il mio sogno era vincere il Mondiale, non ci sono riuscito, ma ho vinto delle gare, sono salito diverse volte sul podio, ho 'battagliato' con i migliori e di questo sono contento e orgoglioso. Quello che mi piacerebbe fare è tornare a vincere, come due anni fa. La Superbike? È un'opzione per il 2022, con una moto competitiva".