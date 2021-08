Raul Fernandez farà ancora coppia nel 2022 con Remy Gardner, questa volta però in MotoGP con il team Tech3. La promozione dello spagnolo dalla Moto2 alla classe regina comporta l’esclusione di Danilo Petrucci dalla KTM per il prossimo anno. Il 30enne pilota ternano sta trattando con la Ducati per correre in Superbike nel 2022

Tech3 ha completato la propria squadra per il 2022. Attraverso una nota ufficiale, il team satellite KTM ha comunicato che sarà Raul Fernandez ad affiancare Remy Gardner in MotoGP. I due piloti pertanto, oltre a essere già in questa stagione compagni di box in Moto2 nel team Red Bull KTM Ajo, si ritroveranno a lavorare nella stessa squadra anche l’anno prossimo in top class. L'adattamento dello spagnolo alla Moto2 e il suo rapido sviluppo come pilota ha portato la direzione di KTM a prendere la decisione di promuovere Raul Fernandez in MotoGP.