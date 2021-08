Le restrizioni imposte dall'emergenza coronavirus non permettono di essere nel paddock? Nessun problema, per i tifosi di Rossi. Proprio sulla strada che il Dottore percorre uscendo dal suo ‘ufficio’ per poi entrare nel box Petronas, alcuni fan hanno fatto calare dall'alto una maglietta e una foto unita da un pennarello, aspettando il passaggio di Valentino. Per la gara, appuntamento domenica alle 14, il GP di Stiria sarà live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

