Grande gioia per il pilota romagnolo, che centra la prima vittoria della stagione 2021 per lo Sky Racing Team VR46: "Bellissimo tornare al successo". Festa completata dalla super rimonta di Vietti, compagno di 'Bez', sesto e secondo italiano all'arrivo in Austria

Era il suo giorno. Marco Bezzecchi mette il sigillo sul GP di Stiria e centra la prima vittoria della stagione 2021 per lo Sky Racing Team VR46. Scattato dalla terza casella della griglia di partenza, il pilota romagnolo ha preso la testa della corsa e ha cercato di imporre il suo ritmo dai primi giri in una battaglia a tre con Gardner e Canet. Secondo a sette tornate dalla bandiera a scacchi, ha sferrato l’attacco decisivo e ha chiuso davanti a tutti. "Sono davvero contento - le parole di 'Bez' - è bellissimo tornare alla vittoria! Sono partito molto forte e questo mi ha permesso di sgranare il gruppo dai primi giri, nonostante non riuscissi ad andare sotto il 29.9 come ritmo. Il riferimento di Remy (Gardner ndr) mi è servito per perfezionare la traiettoria e avere il giusto passo per rimettermi in testa al gruppo e imporre il mio ritmo nel finale. Era il mio giorno".