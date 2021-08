Acosta, fenomeno vero, vince un duello stile Motogp (come Dovizioso e Marquez), con tanto di ruote fuori dall’asfalto dopo un contatto duro con Garcia, l’altro protagonista della gara. I due spagnoli hanno preso il largo subito al via, con la pista bagnata che andava via via asciugandosi. Sulla griglia grande incertezza prima del partenza. Occhi al cielo per decifrare il meteo. Qualcuno azzarda la gomma da asciutto: Binder, Migno e Foggia tra questi. Deniz Oncu ci mette troppo tempo, sfora il tempo concesso dal regolamento, e perde così la pole position (partirà in fondo allo schieramento e chiuderà ventunesimo). Solo Binder riesce a recuperare, mangiando qualche decimo a ogni giro da metà gara in poi, quando la scia asciutta in mezzo alla pista andava mano a mano allargandosi. Romano Fenati incollatosi ai due spagnoli al via ha però perso subito il contatto e si è ritrovato con Masia sul collo. Il pilota della KTM l’ha superato dando vita a un altro bel confronto che si è risolto solo nelle battute finali.