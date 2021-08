"La soft nuova alla ripresa non funzionava"

Bagnaia è scattato subito bene, riuscendo a portarsi al comando, ma al 3° giro la gara è stata interrotta per l'incidente tra Pedrosa e Savadori. E alla ripresa, qualcosa non ha funzionato: Pecco non ha confermato il ritmo dimostrato mezz'ora prima, perdendo via via posizioni. "La prima partenza è stata perfetta, facevo quello che volevo, andavo forte, nella seconda invece ho avuto un problema da subito. Purtroppo la gomma soft nuova non andava bene. Me ne sono accorto appena sono rientrato in pista, dietro la moto non andava come prima mentre all'anteriore era tutto ok nonostante il cambio media-dura. Ogni tanto può succedere, ma è un grande peccato. Ho cambiato la dura davanti perché la media si era surriscaldata, per cui ho capito che non sarei riuscito a finire la gara con quella gomma. Scelta giusta, era l'unico modo per concludere il GP.".