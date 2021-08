Quella di Aleix Espargaró furioso al box Aprilia è una delle tante immagini che resteranno del GP di Stiria. Dopo la gara, lo spagnolo è duro con i commissari per le manovre al limite di Marc Marquez: "Non può guidare così ma ormai lo conosciamo, la cosa che mi fa incazzare di più è il comportamento degli stewards. Devono applicare le regole. Forse erano a guardare le Olimpiadi..."

Al Red Bull Ring grande bagarre tra Marc Marquez e Aleix Espargaró: costretto a terminare il GP in anticipo per un problema tecnico, il pilota dell'Aprilia al momento dello stop si trovava comunque in fondo alla classifica (pur essendo partito dalla settima posizione), dopo un contatto in avvio con Marc Marquez. I due hanno fatto a sportellate sia nella prima partenza sia alla ripresa del GP, dopo l'incidente Pedrosa-Savadori. Al termine della gara Espargaró attacca gli stewards: "Sono molto incazzato, non si può guidare così. Ma conosciamo bene Marquez, sappiamo bene quale sia il suo stile, lui fa delle manovre al limite, il problema è l'applicazione delle regole da parte dei commissari...Questa è la cosa che mi fa incazzare di più, loro devono fare il loro lavoro. Forse stavano guardando le Olimpiadi...".