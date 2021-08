Non tornerà in pista settimana prossima al Red Bull Ring, Savadori, dopo l'incidente con Pedrosa al 3° giro del GP di Stiria (fuoco in pista e bandiera rossa). Un esame approfondito a cui si è sottoposto il pilota Aprilia ha infatti evidenziato la frattura al malleolo destro, inevitabile l'operazione. L'obiettivo è di rivederlo nel weekend del 27-29 agosto a Silverstone

