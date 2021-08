GP d'Austria, è già tempo di rivincite

La MotoGP corre di nuovo al Red Bull Ring e non pochi piloti hanno un conto in sospeso con la pista austriaca. Diversi protagonisti sono rimasti tagliati fuori dalla lotta al podio per vari motivi. Bagnaia che scattava dalla prima fila deve rifarsi della gomma difettosa montata al secondo via della gara interrotta a causa del drammatico incidente che ha coinvolto Pedrosa e Savadori. Anche Marc Marquez, scattato bene al prima via, si è ritrovato a metà gruppo dopo la ripartenza, senza possibilità di rimontare per mancanza di grip.