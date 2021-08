Ferragosto in pista: i protagonisti del Motomondiale sono impegnati per il secondo weekend consecutivo a Spielberg. Il GP d'Austria è live su Sky Sport MotoGP (canale 208): gara di Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14

Cambia solo la denonimazione del Gran Premio, da GP di Stiria a GP d'Austria, il circuito dove questo weekend va di scena il Motomondiale è sempre lo stesso, il Red Bull Ring. E come settimana scorsa potete godervelo live su Sky, dalla tradizionale conferenza piloti del giovedì alle gare delle tre classi di domenica: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14. Tutto live su Sky Sport MotoGP (canale 208). Telecronache di MotoGP affidate alla coppia Meda-Sanchini, Moto2 e Moto3 al duo Triolo-Pasini.

Ducati, esame cruciale

Il Mondiale riparte dopo il GP di Stiria vinto da Jorge Martin, che con la sua Ducati del team Pramac ha resistito in testa alla gara dall'inizio alla fine, costringendo alla resa Mir e il leader del Mondiale Quartararo, che hanno completato il podio. Miller out nel finale, Bagnaia undicesimo: la coppia del team ufficiale Ducati è chiamata al riscatto per negare la fuga al Diablo. Tredicesimo Rossi, impegnato nelle sue ultime gare in MotoGP: giovedì 5 agosto Valentino ha annunciato la propria decisione di ritirarsi a fine stagione.

Assente Savadori

Oltre al sorriso di Jorge Martin, una delle immagini principali del GP di Stiria è quella dell'incidente tra Pedrosa e Savadori, con le fiamme in pista al terzo giro e l'interruzione del GP per circa 30 minuti. Savadori si è procurato una frattura del malleolo della caviglia destra: l’operazione a cui si è sottoposto lunedì è riuscita perfettamente, il suo obiettivo è di rientrare nel GP di Gran Bretagna del 27-29 agosto.

