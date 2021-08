Vinales sospeso dalla Yamaha per motivi disciplinari: stando al comunicato del team, nel GP di Stiria avrebbe compiuto delle operazioni irregolari sulla moto, che avrebbero messo in pericolo l'incolumità sua e dei suoi colleghi e che avrebbero potenzialmente danneggiato il motore. In questa clip vediamo nei dettagli il momento del rientro al box del pilota spagnolo, che si è ritirato un giro prima della fine del GP

