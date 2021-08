La Moto 2 riparte da Ogura, il più veloce nella prima giornata di libere nel secondo round in Austria. Il giapponese ha un buon feeling con il Red Bull Ring come aveva già dimostrato sabato scorso prendendosi il secondo posto in qualifica. Poi gli è mancata la gara chiusa al quinto posto. Ci riproverà, cercando di farsi largo tra un ritrovato Remy Gardner, risorto dopo la gara opaca di domenica scorsa e un avvio stentato di questo venerdì mattina. L’australiano leader del campionato è venuto fuori al pomeriggio dove ha abbassato il suo cronologico di un paio di decimi, piazzandosi al terzo posto, alle spalle di Fernandez, Augusto non Raoul. Il suo compagno di squadra al momento insegue staccato di un decimo, in ottava posizione.

In mezzo c’è Marco Bezzecchi, buon quinto nonostante un’innocua scivolata al pomeriggio, ma il romagnolo, vincitore domenica scorsa con una gara impeccabile, ha confermato il buon rapporto col tracciato austriaco. Alle sue spalle Lorenzo Dalla Porta finalmente nelle posizioni che contano. Cinque giorni fa gli è mancata la gara ma in prova e in qualifica aveva dato segni concreti di ripresa. Con l’augurio che possa riconfermarsi sabato e soprattutto domenica. Il passaggio dalla Moto3 alla Moto2 non è mai scontato, come dimostrano anche le difficoltà incontrate finora dal campione in carica Albert Arenas (solo undicesimo venerdì).

Gli altri italiani: dodicesimo Stefano Manzi, quattordicesimo Di Giannantonio che conferma scarso feeling con le curve del Red Bull Ring. Arbolino, diciassettesimo, deve recuperare almeno tre posizioni per entrare diretto in Q2. Vietti, ventiduesimo a 8 decimi da Ogura deve fare uno sforzo anche maggiore. Solo ventiseiesimo Baldassarri, ventottesimo Corsi, trentesimo Montella