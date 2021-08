Dopo la vittoria di Pedro Acosta domenica scorsa, si riparte da Darryn Binder. Il sudafricano sesto in gara a venti secondi dallo spagnolo ha ingranato la quarta fin da venerdì. Tempi buoni ma non ancora velocissimi, nessuno ha infranto il muro del minuto e ’36. Binder (1° nella classifica comparata) si è fermato a poco più di 2 decimi, vicino al miglior crono di venerdì scorso.

D’altra parte la pista non è velocissima, meglio al mattino, sessione che ha determinato la classifica odierna. Nel finale della FP2 è piovuto vanificando le speranze di chi al momento resta fuori dalla Q2 virtuale: tra questi Tatsuki Suzuki (15°) e Andrea Migno (17°), reduce da una gara condizionata dalla scelta dello pneumatico posteriore e su una scommessa azzardata. Andrea potrebbe essere più avanti ma non è ancora a posto. A differenza di Romano Fenati (2°), più veloce persino di Pedro Acosta, partito alla grande col terzo tempo di giornata. E’ raro vedere il leader del mondiale subito tra i più rapidi. Di norma bisogna aspettare la gara per saggiarne il potenziale. Se parte così, saranno dolori per gli avversari.

Il più preoccupato dovrebbe essere Sergio Garcia, l’unico che sembra in grado di contrastarne la fuga solitaria in classifica. Ma lo spagnolo della Gas Gas è partito all’inseguimento: per ora ottavo a due decimi circa dal connazionale. Buone notizie arrivano invece da Stefano Nepa, sesto davanti a Dennis Foggia, anche lui in cerca di un riscatto dopo la deludente prova di domenica scorsa. Per la cronaca, assente Nicolò Antonelli, rimasto a casa per il decorso post operatorio, al suo posto il Team Avintia VR46 ha schierato Elia Bartolini (27°), per la prima volta alle prese col circuito austriaco.