Pecco Bagnaia sorride al termine della giornata di libere allo Spielberg. L'italiano della Ducati è soddisfatto dei progressi in sella alla Rossa e si pregusta un weekend da protagonista: "Sono state due sessioni molto positive - ha detto a Sky Sport -. Stamattina abbiamo fatto bene e siamo stati veloci con gomme usate. Ho fatto il mio miglior tempo alla seconda uscita, meglio rispetto alla settimana scorsa, e senza fare il ‘time attack’ siamo sempre rimasti nei 10, che era il nostro obiettivo. Siamo messi bene anche con il ritmo gara. Nelle FP2 invece con il bagnato ero molto veloce, quando la pista si è asciugata non aveva più senso girare perché abbiamo solo tre treni di medie e non volevamo rovinarle per sabato”.