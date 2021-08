Il grande protagonista del venerdì allo Spielberg è Johann Zarco, autore del miglior tempo e del nuovo record del Red Bull Ring in 1:22.827: "Devo dire grazie alla strategia che mi ha permesso di montare una Soft al termine delle FP1. Le condizioni erano buone per il record. La vittoria di Martin? Prima mi ha dato sensazioni negative, poi sono andato oltre e sono felice per il Team"

Johann Zarco grande protagonista del venerdì di prove libere allo Spielberg . Il francese del Team Pramac ha infatti fatto segnare non solo il miglior tempo di giornata, ma ha anche infranto il record del Red Bull Ring fermando il cronometro in 1:22.827 . Tempo fatto segnare al mattino in condizioni di asciutto, prima che le FP2 fossero condizionate dalla pioggia.

"Vittoria Martin? Sensazione negativa, poi sono andato oltre"

La scorsa settimana Jorge Martin ha regalato la prima vittoria alla Pramac: "Il primo feeling quando passi il traguardo è che non hai fatto abbastanza bene e che il tuo compagno di squadra ha fatto meglio di te - ha detto Zarco -. E’ giovane, è un rookie e ti ‘frega’. Ma dieci minuti dopo e dopo un po’ di analisi della gara, essere andato a podio mi ha soddisfatto. Inoltre mi sono divertito e questo mi ha aiutato ad andare oltre questa sensazione negativa. Mi sono sentito felice per il team e per Martin. Inoltre sono contento perché ho sentito una bella energia in pista".