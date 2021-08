Sabato 14 agosto alle ore 12 andrà in onda su Sky Sport MotoGP (canale 208) lo speciale "JL 99, io la penso così": nell'intervista di Sandro Donato Grosso, il cinque volte campione del mondo Jorge Lorenzo dice la sua sulla stagione in corso, sui protagonisti in sella e su molto altro. Ecco un estratto dell'intervista, in cui lo spagnolo parla della separazione tra Vinales e la Yamaha: "La relazione non era ottima, si sapeva, ma sono rimasto comunque sorpreso da questa rottura"

