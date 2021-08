Situazione sempre più delicata al box Petronas: Razali, a capo del Sepang Racing Team, società titolare della squadra, ha comunicato ai tecnici di Moto2 e Moto3 di doversi concentrare sulla MotoGP, dopo la decisione del main sponsor Petronas di abbandonare le due categorie. A rischio la presenza nel 2022 in top-class, dove per ora mancano i piloti (Rossi ha annunciato il ritiro a fine stagione e Morbidelli è destinato alla Yamaha ufficiale), non c'è una punta di diamante per il prossimo anno

