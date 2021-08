Sospeso dalla Yamaha per motivi disciplinari (avrebbe svolto operazioni irregolari nel GP di Stiria mettendo in pericolo lui e gli altri piloti, oltre a danneggiare il motore), Maverick Vinales sta seguendo il GP d'Austria da bordo pista. Su Instagram una story postata nel corso delle prime prove libere: "Presto spiegherò tutto". Aggiornamenti e news sul 208 e sul web con il nostro live-blog, Libere 2 alle 14.05 in diretta su Sky

