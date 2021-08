Sospeso dalla Yamaha per motivi disciplinari (avrebbe svolto operazioni irregolari nel GP di Stiria mettendo in pericolo lui e gli altri piloti, oltre a danneggiare il motore), Maverick Vinales sta seguendo il GP d'Austria da bordo pista. Lo spagnolo parlerà in esclusiva a Sky Sport, intervistato da Antonio Boselli: appuntamento alle 13:15 su Sky Sport MotoGP HD (canale 208)

VINALES: "PRESTO SPIEGHERÒ TUTTO" - GP D'AUSTRIA, LA GUIDA TV