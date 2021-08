Moto2, Lowes torna in pole. 8° Vietti

Torna in pole position Sam Lowes, per la quindicesima volta in carriera (Moto2) e per la quarta quest’anno. Torna protagonista l’inglese che non vede il podio da sei gare. Guarda a caso, cresce lui, mentre alcune dei protagonisti accusano una momentanea difficoltà. Bezzecchi tra questi; il romagnolo in spolvero nelle prove è scivolato in qualifica nel giro buono, e domenica scatterà pertanto dalla sedicesima pozione. Un passo indietro dopo la vittoria di domenica scorsa che l’aveva rilanciato in classifica a ridosso di Raul Fernandez. Lo spagnolo è invece tra quelli che hanno svolto al meglio il compito, prendendosi il secondo posto in prima fila.

Occasione d’oro per accorciare in classifica dal leader del mondiale, il suo compagno di squadra Remy Gardner che non ha fatto una gran qualifica. E’ pure scivolato l’australiano nel finale e si è dovuto accontentare del quinto posto in griglia. Le prime soddisfazioni per i tifosi italiani arrivano da Celestino Vietti, ottimo ottavo, un bel passo avanti dal diciannovesimo di sette giorni prima. Nono Lorenzo Dalla

Porta che conferma la crescita intravista la volta precedente. Qualifica positiva anche per Ai Ogura che ha coronato col terzo posto un week end che l’ha visto costantemente tra i più veloci.

Un piccolissimo passo indietro per il giapponese (partiva secondo la volta scorsa) ma la possibilità di riscattare una prestazione non propio esaltante in gara. Bene Canet, sesto, ancora in difficoltà Fabio Di Giannantonio che proprio non ha trovato il feeling con la pista austriaca, cone conferma il quindicesimo posto in qualifica. Manzi e Bulega partiranno subito alle spalle del romano e di Bezzecchi, rispettivamente col diciassettesimo e diciottesimo posto.