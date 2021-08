Fabio Quartararo si lamenta della questione scie dopo il secondo posto ottenuto nelle qualifiche del Red Bull Ring: "E' sempre uguale, sono gli stessi che prendono le scie. E' un peccato, vorrei approfittarne anche io qualche volta. In gara non ho un obiettivo preciso, ma non farò pazzie"

Fabio Quartararo scatterà dalla seconda piazza in griglia nel GP d'Austria . Questione di scie per il francese della Yamaha, che ha spiegato la sua posizione: "Peccato, perchè sono sempre gli stessi che cercano le scie . E' sempre uguale. Una volta va bene, ma sempre no. Anche io vorrei prenderne qualcuna . Faccio fatica con la moto nel rettilineo, nonostante questo abbiamo fatto un buon tempo. Sono comunque molto contento per il nostro passo , la moto è veloce e abbiamo raggiunto l'obiettivo di scattare dalla prima fila".

"In gara niente pazzie"

"Per la gara non farò pazzie e non spingerò oltre i miei limiti. Non ho un obiettivo preciso per questa gara, è una pista difficile. Martin? Deve godersi il momento, so benissimo che vuole vincere. Vinales? L'atmosfera al box è fantastica, uno dei meccanici di Maverick è rimasto per aiutarmi in questo weekend".