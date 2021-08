Dal Red Bull Ring le parole di Savadori: "E' bellissimo tornare al paddock, chiaramente sarebbe meglio essere in pista ma mi è andata bene, quello di settimana scorsa è stato davvero un incidente molto brutto. Ho iniziato la riabilitazione, dovrei essere abbastanza a posto per Silverstone. Ricordo tutto, sono sempre stato lucido. Appena sono salito sull’ambulanza ho chiesto di poter ripartire in caso fosse tutto ok, quello era il mio obiettivo principale"

