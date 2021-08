Dennis Foggia si sfoga al termine del GP d'Austria, chiuso sul podio al 3° posto, per l'allontanamento del padre da parte del Team Leopard Racing: "E' una cattiveria, mi segue da 12 anni. Era in tribuna e volevo regalargli il podio. Per il prossimo anno voglio passare in Moto2, non voglio restare in questa squadra", ha detto a Sky Sport

