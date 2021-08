L’Italia raccoglie il 150° podio in Moto3. In Moto2 Lowes vicino al record, ma attenzione ai numeri di Raul Fernandez...

Weekend speciale per Romano Fenati: riesce a ripartire in pole per la prima volta da Silverstone 2017: erano passati esattamente 70 GP da allora.

Per lui è la quinta pole in categoria, a 5 anni 10 mesi e 4 giorni dalla prima (Motegi 2015): è un nuovo record per la classe più piccola; il precedente, ancora migliorabile, era di John McPhee con 5 anni e 21 giorni tra Phillip Island 2015 e Valencia 2020.

Pole attesa da tempo anche per l’Husqvarna: avevano messo a segno solo un’altra pole in Moto3, nel 2014 con Danny Kent a Motegi. Veramente altri tempi: Kent ha abbandonato la scena del motomondiale alla fine del 2018 ed ora milita nel campionato britannico Superbike.

In gara, grazie ad un ottimo recupero nel finale, Foggia è riuscito a conquistare il terzo gradino del podio, mettendo a segno un doppio numero “tondo”: per lui il 10° podio, il 150° per la nostra nazione in Moto3.