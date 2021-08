Aleix Espargaró sul passaggio di Vinales in Aprilia (ufficiali i test a Misano il 31 agosto e il 1 settembre): "Sono curioso di vedere come si troverà. Abbiamo parlato tanto. Se fosse per lui sarebbe già in griglia questo weekend, sono convinto che se gli piace la moto e si trova bene nei test cercherà di correre il prossimo GP in programma, quello di Aragon". Questo weekend il GP di Gran Bretagna live su Sky Sport MotoGP

E' ufficiale: Vinales sarà in sella alla RS-GP il 31 agosto e il 1° settembre sul tracciato di Misano Adriatico, lo ha annunciato direttamente l'Aprilia attraverso un comunicato. "Inizia il percorso d'inserimento di Maverick nella nuova struttura che lo accompagnerà per tutto il 2022, un avvicinamento graduale al miglior affiatamento, essenziale in un campionato straordinario come la moderna MotoGP", si legge nella nota del team. E del passaggio di Vinales in Aprilia non poteva non parlare Aleix Espargaró: "Sono curioso di vedere come si troverà con la moto. Abbiamo parlato tanto. Se fosse per lui sarebbe già in griglia questo weekend, sono convinto che se gli piace la moto e se si trova bene nei test cercherà di correre il prossimo GP in programma, quello di Aragon", ha dichiarato lo spagnolo a Silverstone.