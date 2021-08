Nelle ultime 6 edizioni a Silverstone si sono alternati 6 vincitori diversi su 4 moto differenti. Quartararo sbarca in Inghilterra con 47 punti di vantaggio in campionato, ma Mir e Bagnaia hanno le loro carte da giocarsi nella rincorsa mondiale

Nonostante la pioggia di Spielberg, Fabio Quartararo mantiene la testa del Mondiale con ben 47 punti di vantaggio su Bagnaia e Mir, i suoi primi inseguitori. El Diablo è l'unico pilota in campionato ad avere sempre guadagnato punti nelle 11 gare fino ad ora disputate, andando a podio in tutti i gp nei quali non ha avuto imprevisti. Il francese ha poi vinto ben 4 gare, mentre i suoi primi 3 inseguitori non sono ancora riusciti a centrare un singolo successo. A prescindere da queste premesse, il campionato è più aperto che mai, perché Mir ha raggiunto comunque 4 podi e 3 quarti posti, e con il nuovo abbassatore ha guadagnato anche decimi sul giro. Lo stesso Bagnaia, nonostante gare sfortunate, ha raccolto 3 secondi posti e spesso ha sfiorato la vittoria.