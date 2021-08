Silverstone, la maledizione dei piloti inglesi

Dagli aeroplani alle automobili, per finire alle due ruote: Silverstone fa volare i sogni degli appassionati di motori, ma non per i piloti inglesi. Dal '77 i britannici hanno conquistato solo 5 podi su questo tracciato, che sembra dannato per loro

Racing it's coming home. La MotoGP fa tappa a Silverstone, uno dei tracciati più ricchi di storia per le due e le quattro ruote. Il circuito infatti ospitò il primo Gran Premio del Mondiale di F1 nel 1950. Se la tradizione motoristica e molti campioni sono nati in Gran Bretagna, basti pensare a Hailwood e Sheene, due vere e proprie icone delle due ruote, la stessa cosa non vale per le vittorie sui circuiti di casa. Sembra infatti aleggiare sul tracciato quella che è conosciuta come "la maledizione dei piloti inglesi".