Ufficiale: il team Petronas si ritira a fine 2021

Petronas esce definitivamente di scena: attraverso un comunicato la scuderia (impegnata in Moto3 e in Moto2 come Petronas Sprinta Racing e in MotoGP come Petronas Yamaha Sepang Racing Team) ha annunciato la decisione di lasciare a fine stagione tutte le categorie del Motomondiale. Razlan Razali, Petronas Sepang Racing Team Principal, e Johan Stigefelt, il Team Director, saranno ancora impegnati in MotoGP a partire dal prossimo anno con una nuova squadra i cui title partner verranno annunciati al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini il 16 settembre. Le prime parole di Razali: "Correremo l'ultima gara a Valencia. Ringraziamo tutto il nostro team, i piloti, i fan e i partner per il loro sostegno. In particolare, ringraziamo Petronas senza la quale tutto questo non sarebbe stato possibile". Stigefelt sul futuro: "Abbiamo un nuovo ed eccitante progetto. Restiamo in MotoGP con nuove maglie da indossare".