Con un post sui social, l'attuale leader della classifica della MotoGP ha raccontato la sua giornata in visita a Brackley, casa della Mercedes F1, dove ha provato il simulatore: "Che esperienza!!! È stato molto bello essere al simulatore e poter visitare la fabbrica". La MotoGP corre a Silverstone nel weekend, la F1 in Belgio: tutto in diretta sui canali 208 e 207 di Sky

