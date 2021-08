Savadori, visita ok: correrà a Silverstone

Ottime notizie dal box Aprilia: al fianco di Aleix Espargarò questo weekend ci sarà Lorenzo Savadori. Assente nella seconda gara austriaca dopo lo spettacolare incidente avuto con Dani Pedrosa nel GP di Stiria (fiamme in pista e gara interrotta), Savadori si è operato al malleolo destro e ha superato anche l'ultima visita di controllo, ottenendo il via libera dai medici a tornare in pista.