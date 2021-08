Sembra delinearsi il futuro di Danilo Petrucci: niente MotoGP e Superbike, Petrux si avvia a iniziare una nuova avventura in Dakar. "Non c'è ancora nulla di concreto e per ora voglio restare concentrato sulla MotoGP, ma ho parlato molto con KTM nelle ultime settimane e correre in fuoristrada sarebbe bellissimo per me". Questo weekend c'è il GP di Gran Bretagna: la gara domenica alle 14 live su Sky

