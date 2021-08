Paura per Marquez nel finale delle Libere 1 a Silverstone. Quando mancavano due minuti alla fine del turno, lo spagnolo è scivolato tra la curva 2 e la curva 3, a una velocità di 270 chilometri orari: moto distrutta, ma per fortuna Marc si è subito rialzato da solo. La caduta è avvenuta in chiusura di avantreno, lo spagnolo è stato bravo a racchiudersi per evitare danni al braccio operato. Prima dell’incidente, il pilota Honda aveva realizzato il miglior tempo della sessione in 2:00.94



VIDEO. LA CADUTA DI MARQUEZ