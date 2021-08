Paura per Marc Marquez, protagonista di una spettacolare caduta a due minuti dal termine del primo turno di prove libere: l'otto volte campione del mondo spagnolo è scivolato con la sua Honda tra le curva 2 e la 3, a 274 chilometri orari. Moto distrutta, ma per fortuna il pilota si è subito rialzato da solo e ha proseguito nel pomeriggio con le seconde prove libere. Ma non senza problemi, come ha spiegato lui stesso: "Mi è entrata della sabbia nell'occhio destro, causando una piccola ferita. Non mi ha dato un grande fastidio nel secondo turno, ma quando ho finito l'occhio si è asciugato di più e la ferita è peggiorata. A quel punto sono andato in ospedale per farlo vedere e per farlo pulire. In teoria non deve essere niente di grave, mi hanno detto che domani andrà tutto bene, ma ho bisogno di un po' di riposo, di rimanere con gli occhi chiusi".