Moto2, Silverstone: i risultati delle prove libere

C'è Raul Fernandez al comando della prima giornata di Moto2. Niente di nuovo sotto il sole, quindi, mentre Gardner è quattro posizioni più indietro; nulla di preoccupante verrebbe da aggiungere. Lowes, pilota di casa, è lì col terzo tempo; ci sta. Tutto come da previsioni? Non tutto, perché al secondo posto c’è Jorge Navarro, con la sua Boscoscuro (Speed Up), moto italianissima che a Silverstone chissà perché ha spesso una marcia in più. È la nota diversa e gradita di una giornata che, d’altra parte, pareva avviata tutta in salita per gli italiani. Al mattino solo Nicolò Bulega era riuscito a centrare la top ten. Di Giannantonio e soprattutto Bezzecchi non sono partiti col piede giusto.