E bravo Romano, che ha messo subito il sigillo alla prima giornata di libere in Gran Bretagna. Veloce fin dal mattino, al pomeriggio Fenati ha persino ritoccato il record della pista. E che pista: quella di Silverstone, lunga, tecnica, impegnativa anche sotto il profilo fisico. Alla fine non si sa se stupirsi più per l’exploit del pilota di Max Biaggi o per il terzo posto di Niccolò Antonelli al rientro dopo l’operazione alla mano destra, infortunata nelle qualifiche del gran premio di Stiria, tre settimana prima. Giornata sugli allori per i piloti di italiani con Riccardo Rossi addirittura quarto e Dennis Foggia quinto, Stefano Nepa, tredicesimo. Momentaneamente di rincorsa i protagonisti della sfida mondiale: solo nono Pedro Acosta, leader del campionato, notoriamente poco esplosivo in prova, perfino diciassettesimo Garcia, suo rivale diretto arrivato in Inghilterra sulla scia della vittoria in Austria.