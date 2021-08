Alberto Giribuola, capotecnico della Ducati anche negli anni di Dovizioso alla Rossa, è ottimista sulla prossima esperienza del pilota romagnolo, vicino alla firma con la Yamaha. "Non mi aspettavo che Andrea riprendesse a campionato in corso, non è da lui - spiega l'ingegnere a Sky Sport - ma il suo vero obiettivo è prepararsi a tornare competitivo nel 2022"

