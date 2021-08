Il Team manager Pramac sul ritorno di Dovizioso (sono giorni decisivi per la chiusura della trattativa con Petronas): "Lo vedo bene, anche se mi chiedo chi glielo faccia fare di tornare in pista, dopo uno stop di un anno. Sembra poco, invece a questi livelli può essere molto tempo, rimettersi in discussione è davvero un bell'impegno"

