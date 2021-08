Moto2, Silverstone: pole e record di Bezzecchi

Da dove l’ha tirato fuori quel coniglio? Un super giro che ha sorpreso tutti, all’ultimo minuto, quando Marco sembrava destinato, tutt’al più, a una seconda o terza fila. Eppure… Bezzecchi con un ultimo giro maturato nelle ultime curve, un settore finale in cui ha compiuto un mezzo miracolo, nella coda di Remy Gardner superato sul traguardo, si è preso la seconda pole position della carriera in Moto 2. Abbassando il record della pista, oltretutto. “Che giro, che scarica di adrenalina… - ha spiegato a caldo - ero già lanciato, guardavo il cruscotto, mi sono detto “prendo il respiro per lanciarmi quello successivo. Ma avevo tutti quelli davanti che giravano forte e mi è venuto così, un giro quasi perfetto. E all’ultima curva ho pure rallentato per Gardner”. Il coniglio non sapeva nemmeno lui di averlo sotto la tuta. Ha lasciato di stucco tutti, il romagnolo. Sam Lowe, che aveva già esultato per una pole che sembrava messa in cassaforte, sul circuito di casa. Ci stava tutta. Invece l’inglese ha chiuso anche alle spalle di un ottimo Navarro, col terzo tempo che ha riportato la Speed Up (Boscoscuro da quest’anno) in prima fila.