Che ansia, quasi un thriller, scandito dal cronometro inesorabile delle qualifiche a Silverstone. Romano Fenati, nervoso e titubante prima, poi concentrato e determinato a prendersi quelle pole che era nell’aria. Ci stava, era giusto così, dopo aver stracciato il record della pista nelle prove libere. Ha aspettato l’ascolano, non voleva nessuno in scia, è rientrato ai box per scrollarsi di dosso gli avversari. E’ uscito tirandosi dietro il solo Fellon, scuotendola testa, visibilmente indispettito. Il rookie francese è scivolato e Fenati s’è rimesso in carena, a pochi minuti dalla fine. Un tentativo o due, non di più a disposizione. Fallito il primo per la caduta di Sasaki che ha congelato i tempi in regime di bandiere gialle Romano si è lanciato per un ultimo giro pazzo. Da solo, come piace a lui, pennellando le traiettorie, senza sbavature, disegnando i settori centrali con maestria. Il Fenati di oggi è in splendida forma e l’ha confermato con questa sesta pole in Moto3 (seconda consecutiva dopo l’Austria).

Italiani protagonisti

Domani si parte per il podio approfittando della debacle di Acosta, inciampato in una pessima qualifica (bloccato in Q1 partirà), e di Garcia che scatterà dall’ottava fila, come il suo avversario diretto in campionato. L’altra faccia di questa qualifica che getta una luce nuova sulla lotta al titolo e rilanciano le quotazioni dei piloti italiani: Riccardo Rossi, terzo, Andrea Migno quarto (risorto dopo libere un po’ complicate), Nicolò Antonelli quinto. Quattro nelle prime due fila, c’è odore di podio tricolore nell’aria. Si può sperare, si può tifare.