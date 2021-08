In occasione del primo dei due GP in programma a Misano (dal 17 al 19 settembre) potrebbero concretizzarsi tante trattative di mercato delle ultime settimane. Per la prima volta infatti potremmo avere Dovizioso insieme a Rossi nel box Petronas, Morbidelli insieme a Quartararo nella Yamaha ufficiale, e infine Vinales in sella all'Aprilia in coppia con Aleix Espargaró

Misano è una data da cerchiare in rosso sul calendario di tutti gli appassionati del Motomondiale. Non solo per il fascino di un GP storico che si corre in Italia, ma anche per tante trattative di mercato che potrebbero concretizzarsi in occasione del primo evento organizzato al circuito "Marco Simoncelli" dal 17 al 19 settembre 2021 (ci sarà un secondo GP a Misano dal 22 al 24 ottobre 2021). Per la prima volta, infatti, potremmo vedere nel GP di San Marino e della Riviera di Rimini un box Petronas con Andrea Dovizioso insieme a Valentino Rossi. Novità importanti sono attese anche nel box della Yamaha ufficiale, dove probabilmente vedremo per la prima volta Franco Morbidelli dopo il ritorno dall’infortunio (in coppia con il leader del Mondiale, Fabio Quartararo). Infine, l’Aprilia dovrebbe avere a disposizione Maverick Vinales da schierare al fianco dell’amico Aleix Espargaró dopo i test di Misano. Tante trattative di mercato, che renderanno ancora più elettrizzante un GP di Misano che si preannuncia già ricco di sorprese. Naturalmente potrete seguire l’intero weekend in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208), con gli aggiornamenti in tempo reale a disposizione anche sul sito skysport.it.