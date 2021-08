Dopo la terza sessione di prove nella classifica combinata ci sono 4 moto italiane nella top 5. Il più veloce è Miller in 1:59.288. Il pilota Ducati precede la Yamaha di Quartararo e l’Aprilia di Aleix Espargaró (lo spagnolo è 2° nelle Libere 3). A seguire altre due Ducati: 4° Martin, 5° Bagnaia. Bene anche Rossi, che chiude 7°. Marc Marquez rientra nel Q2 con il 10° tempo. Si torna in pista alle 14:30 con le Libere 4, qualifiche alle 15:10, tutto in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

F1, QUALIFICHE LIVE