Martin: "Ho tagliato la curva 8 seguendo Marquez"

Lo spagnolo della Pramac spiega perché ha tagliato la curva 8, ottenendo una pole che è stata cancellata al termine delle qualifiche: "Mi serviva una scia per lottare per le prime posizioni, ho tagliato la chicane per seguire Marc Marquez. Ma appena sono arrivato al parco chiuso, ho parlato con IRTA e ho detto di togliermi quel tempo. Io non sono così, non voglio fare la pole in questo modo, se devo farla allora devo farla bene". Martin è stato retrocesso al 4° posto

