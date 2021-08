Terza pole in carriera per Pol Espargaró (1:58.889) che a Silverstone partirà davanti alla Ducati di Bagnaia e alla Yamaha di Quartararo, attuale leader del Mondiale. Marc Marquez in seconda fila (5°), 8° Valentino Rossi, 13° Bastianini, 14° Luca Marini. Domenica la gara live su Sky Sport MotoGP dalle 14



