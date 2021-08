Dovizioso torna in griglia in MotoGP: chiuderà il Mondiale 2021 con Rossi in Petronas, per proseguire con una M1 ufficiale l'anno prossimo nel team satellite. Il manager di Dovi: "Si sente di correre se ci sono le condizioni di poter vincere, questa è la sua mentalità, il resto sono dettagli meno importanti. Chiaramente, correre su una moto ufficiale è una buona opportunità"

Da Misano Morbidelli su una Yamaha ufficiale, Dovizioso al suo posto in Petronas, per proseguire con una moto ufficiale nel team satellite nel 2022: dopo la conferma di Lin Jarvis, team director Yamaha, sono arrivate le parole del manager di Dovi, Simone Battistella. Innanzitutto, come sta vivendo questo momento il pilota? "Andrea è molto sereno. Ha vissuto tutto l’anno molto bene, è riuscito a fare quello che voleva ossia staccare un po' la spina, rilassarsi, godersi una vita diversa rispetto a quella che ha vissuto per gli ultimi 20 anni. Si sente di correre se ci sono le condizioni di poter vincere, questa è la sua mentalità, il resto sono dettagli meno importanti. Chiaramente, correre su una moto ufficiale è una buona opportunità".