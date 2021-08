Dovi c'è (ancora)! Mancano la firme, ma come confermato a Sky dal team director Yamaha, Lin Jarvis, l'accordo è stato trovato: Dovizioso rientra nel Motomondiale, da Misano sarà in Petronas con Rossi. Accogliamolo rivedendo le sue immagini più belle nel Motomondiale, in attesa di nuove imprese da aggiungere a questa clip...

